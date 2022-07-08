7 липня представник міноборони росії ігор конашенков заявив, що рф бере оперативну “паузу” у війні проти України.

Про це конашенков розповів на брифінгу, пишуть російські засоби масової пропаганди, з посиланням на ТСН передає NNS.

За його словами, підрозділи російських військ наразі проводять “заходи з заповнення бойових можливостей”.

“У підрозділах, що виконували бойові завдання під час “спеціальної військової операції”, проходять заходи із заповнення бойових можливостей. Військовослужбовцям надана можливість відпочити, отримати листи і посилки з дому”, сказав представник міноборони рф.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що росія оголосила “паузу” через те, що ЗСУ збили їм темпи підготовки до наступу.

За словами Арестовича, підготовка та організація до наступу росіян суттєво сповільнилася.

“Вони взяли паузу і тримаються за неї, але вона не зупинилася. Це вже не прогноз, це – реальність. Темпи підготовки до наступу суттєво сповільнилися. Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів і пального. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано. Подальша підготовка наступу на другій лінії – тепер це нетривіальне завдання, бо їхні запаси “проріджені” і будуть зменшуватися. Тому для них конкретну проблему створює загалом підготовка до наступу”, зауважив Арестович.

Незважаючи на те, що тактичні дії окупанти ведуть, однак наступ зі спробою прориву зараз для них неможливий, вважає радник голови ОП. Як пояснив Арестович, це пов’язано з тим, що їхні матеріальні запаси дуже постраждали.

“Тактичні дії вони ведуть, окремі роти намагаються кудись рухатися, артилерія працює з двох боків. Наступ зі спробою прориву зараз для них – це важке завдання через те, що матеріальні запаси суттєво постраждали. І артилерія там не дуже “лютує”, бо там теж є проблеми зі снарядами тепер. Зараз підготовка та організація до наступу – це нетривіальне військове завдання, яке їм доведеться вирішити. Підготовка – це ще не наступ. Темп ми їм збили, дали під дих, і вони просили, зараз намагаються “присідати”, сказав Арестович.

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