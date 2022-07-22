Російська армія видихається, Україна може перейти у наступ – МІ-6

Глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що протягом наступних кількох тижнів російським військам буде дедалі складніше відправляти на фронт нових військовослужбовців та озброєння. На його думку, для України це означає появу вікна для контрнаступу.

Про це NNS дізнався з повідомлення ВВС News Україна.

“Думаю, що вони скоро видихнуться, – сказав Мур на Форумі з безпеки в американському Аспені (штат Колорадо). – Їм доведеться зробити якусь паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь”.

Глава МІ-6 назвав епічним провалом невдачу Росії у досягненні своїх первісних цілей – прибрати президента України, захопити Київ та посіяти розбрат на Заході.

Він назвав російське вторгнення найбільшим неприкритим актом агресії в Європі з часів Другої світової війни.

Після захоплення Лисичанська на початку липня армія РФ заявила про оперативну паузу, проте кілька днів тому міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав військам активізувати дії.

За останні майже три тижні російські військові не досягли жодних успіхів, у тому числі в Донецькій та Луганській областях, де сконцентровані їхні основні сили.

Україна та її союзники пов’язують послаблення армії РФ із застосуванням далекобійної артилерії, поставленої країнами Заходу, насамперед США.

Зокрема, реактивна система залпового вогню HIMARS дозволяє Збройним силам України завдавати ударів по російських складах боєприпасів та базам і таким чином підривати перевагу Москви у вогневій могутності.

Під час форуму в Аспені Мур також підтвердив цифри втрат російської армії, які там же озвучив голова ЦРУ Вільям Бернс.

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