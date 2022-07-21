За підрахунками ЦРУ, у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила понад 60 000 осіб вбитими та пораненими.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters, передає NNS.

20 липня під час свого виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо, США), директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс наголосив, що за майже 5 місяців повномасштабного протистояння, війська рф зазнали “досить значних втрат” – майже 60 000 армійців. Серед них:

близько 15 000 вбитими

близько 45 000 пораненими

Значних втрат зазнала й українська сторона, наголосив Бернс, проте додав, що втрати ЗСУ “трохи менші”.

У росії кількість загиблих військових – це державна таємниця навіть у мирний час. У Москві не часто оновлюють дані щодо своїх втрат серед військовослужбовців. До прикладу, наприкінці березні у міноборони рф заявляли про загибель 1351 військового у повномасштабній війні проти України.

Україна також не повідомляє про кількість своїх загиблих у протистоянні з рф після 24 лютого 2022 року. Однак у червні деякі посадовці заявили, що на фронті щоденно гине від 100 до 200 українських захисників.

Напередодні голова мзс рф сергій лавров заявив, що росія розширює свої “географічні завдання” в Україні і претендує не лише на Донецьку та Луганську області.

Однак очільник ЦРУ, коментуючи ці заяви, зауважив, що на даний час російські війська сконцентровані виключно на Донбасі. Це свідчить про те, що вони засвоїли важкий урок невдачі на початку повномасштабного вторгнення, коли намагались захопити Київ.

“У певному сенсі те, що зробили російські військові — це відхід до більш комфортного способу ведення війни, аби використовуючи свої переваги та вогневу міць великої дальності, протистояти й ефективно знищувати українські цілі та компенсувати недоліки в живій силі, які вони все ще відчувають”, сказав Бернс.

Бернс прокоментував чутки про стан здоров’я путіна. Він сказав, що ЦРУ не має жодних доказів того, що у російського диктатора є якісь недуги.

“Точиться багато чуток про здоров’я президента путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий”, сказав директор ЦРУ.

Також Бернс заявив, що путін вважає, що тиск його армії виснажить сили українських військових і зломить волю очолюваного США альянсу, але він помиляється.

“Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми страждаємо на синдром дефіциту уваги і відволікатимемося на щось інше. Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється і зараз”, сказав директор ЦРУ.

За словами Бернса, путін прорахувався, гадаючи, що може зруйнувати НАТО. Натомість НАТО приймає Фінляндію та Швецію і посилив розгортання своїх військ ближче до кордонів росії.