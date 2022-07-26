Росіяни риють окопи на Запорізькій АЕС і намагаються зміцнити свої оборонні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, щоб підготуватися до контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає NNS з посиланням на Громадське.

Аналітики відзначили повідомлення Запорізької ОВА про те, що окупанти риють окопи на території Запорізької АЕС і ховають військову техніку в житлових кварталах.

А мер Енергодару Дмитро Орлов додавав, що російські війська продовжують використовувати оборонні позиції навколо Запорізької АЕС для обстрілів населених пунктів у Дніпропетровській області.

В українській розвідці розповідали, що російські війська також частково відновили роботу бетонного заводу в Мелітополі для зміцнення рубежів оборони та вогневих позицій і реконструкції аеродрому в місті. Розвідка уточнила, що спроби росіян відновити аеродром займуть щонайменше 3-4 тижні і навряд чи дозволять йому повністю запрацювати.

В ISW також посилаються на кадри українських джерел, на яких російські війська нібито перекидають танки та бронетранспортери через населені пункти на південь і північ від Мелітополя, ймовірно, у напрямку Херсонщини.

Також російські війська намагаються залатати Антонівський міст. Аналітики додали, що на відео з геолокацією видно, як російські війська будують понтонний міст через річку Інгулець біля Дарівки, приблизно за 17 км на північний схід від Херсона.

Росіяни 25 липня продовжували вести обстріли на півдні України та активізували повітряну розвідку регіону. Водночас українські війська продовжували завдавати ударів по опорних пунктах окупантів: за добу знищили пункт управління, склад, 48 солдатів і 12 одиниць техніки.

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