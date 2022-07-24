ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 на Херсонщині

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського на Херсонщині.

Про це NNS дізнався з повідомлення Оперативного командування “Південь”.

Також стало відомо, що ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневровість та логістику російських військ.

Наразі ситуація у зоні відповідальності Сил Оборони півдня залишається складною та динамічною, але контрольованою. За даними ОК, росіяни продовжують ведення бойових дій переважно в тактиці контрбатарейного протистояння, тримаючись за рубежі оборони. Ознак створення ударних угруповань командування не фіксує.

Серед ночі окупанти вкотре атакували Миколаїв: 7 модифікованих ракет із зенітно-ракетної системи С-300 вразили об’єкти промислової та портової інфраструктури. За попередніми даними, втрат немає.

За даними командування, окупаційні війська доставляють боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Наразі відомо, що до Херсонської області в’їхали понад 20 так званих гуманітарних «КамАЗів», пофарбованих у білий колір. Але їхній реальний вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовують у цивільних будівлях, закладах культури та освіти.

За даними ОК, наразі у Чорному морі перебувають понад 10 одиниць корабельно-катерного складу флоту рф. Вони маневрують вздовж узбережжя Криму від Тарханкуту до Анапи. Два надводні та один підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу «Калібр», тож імовірність ракетних ударів лишається високою.

Скільки ще HIMARS отримає Україна від союзників