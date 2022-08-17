Резніков пояснив, кого з чоловіків призивають до армії у першу чергу

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, кого з чоловіків передусім призивають до армії.

До лав ЗСУ передусім призивають конкретних фахівців.

Про це Олексій Резніков сказав в інтерв’ю “Голосу Америки”, передає NNS.

За його словами, темпи та об’єми мобілізації встановлює Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби на фронті та втрати. Утім наразі, як він уточнив, до армії мобілізують конкретних спеціалістів, наприклад, операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

“Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому різновиді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв”, пояснив міністр.

За його словами, також потрібні фахівці, які оперативно опанують засобами та озброєнням “натівських” стандартів, яке надходить українській армії.

Слід зауважити, що воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжили ще на 3 місяці.

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