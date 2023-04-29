Як провести реструктуризацію боргів за комуналку – корисна інструкція

Українцям нагадали, як провести реструктуризацію боргів за отримані житлово-комунальні послуги.

Споживачі можуть оформити договір реструктуризації або розстрочення заборгованості за житлово-комунальні послуги, якщо вона виникла з певних причин і одразу оплатити її немає можливості.

Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу», передає НСН.

Там зазначили, що договір реструктуризації заборгованості можна укласти на постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків та споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.

Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК “Центр комунального сервісу” (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/ equery та подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиметься представником власника).

Крім того, можна отримати консультацію або подати заяву з документами можна дистанційно через:

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Перед підписанням договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості буде проведено актуалізацію даних власника, звіряння суми заборгованості, платежів, показань лічильників та, за наявності підстав, здійснено коригування нарахувань, а також погоджено період реструктуризації та розмір щомісячного обов’язкового платежу.

Після врегулювання всіх питань та отримання повного пакету документів споживачів буде запрошено до сервісного центру для підписання договору у зручний час (якщо звернення опрацьовувалося у дистанційному режимі).

Нагадуємо, до Верховної Ради подано законопроєкт щодо боргів за комунальні послуги, що виникли у воєнний час. Їх пропонують реструктурувати або списати.

Перший варіант — це реструктуризація боргу. Реструктурувати заборгованість на термін до 5 років можна буде за газ, централізоване опалення та водопостачання, гарячу воду, водовідведення, електроенергію та вивіз твердих побутових відходів (окрім квартплати), яка виникла під час дії воєнного стану, тобто після 24.02.2022 р. При цьому, реструктуризована заборгованість не перешкоджатиме праву громадян на отримання житлової субсидії.

Другий варіант передбачає можливість списання заборгованості громадян за усі житлово-комунальні послуги (включаючи й квартплату), за період введення воєнних (бойових) дій на тих територіях, де розташоване їх житло.

Тобто, це буде стосуватися лише тих, чиє житло розташоване у зоні, де велись чи ведуться бойові дії, і списати зможуть тільки ту суму, яка накопичилась за час ведення бойових дій. Наприклад, для жителів Сумщини, яка була тимчасово окупована на початку війни, цей термін становитиме лише перші місяці війни, коли там велися бойові дії.

У законопроєкті зазначається, що порядок списання боргів та його терміни мають бути визначеними Кабінетом міністрів, коли зміни до Закону будуть прийняті.

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