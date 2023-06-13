Реагувати на обстріли з БРК “Бал”, який завезли до Брянської області, буде важко – Ігнат

Силам ППО буде важко реагувати на обстріли з БРК “Бал”, який російські загарбники, ймовірно, завезли до Брянської області.

Про це в ефірі Київ 24 заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає НСН з посиланням на Цензор.нет.

“Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітні комплекси, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко”, зазначив він.

Ігнат зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу “Бал”.

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

Також ми повідомляли, що речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат ефірі телемарафону у вівторок, 13 червня розповів про російську атаку 13 червня.

За його словами, окупанти випустили по Україні ракети Х-101/Х-555 із 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. А вже під ранок знову здійснили пуски ракет із 3-х бомбардувальників, лише одна ціль долетіла до України.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни влаштували чергову масовану атаку по Україні ракетами та дронами.

Під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі та області, на Харківщині, Київщині і Тернопільщині було чутно звуки вибухів. Працювала ППО, але, на жаль, є влучання у Кривому Рогу.

Наразі відомо, що внаслідок нічного ракетного удару у Кривому Розі загинули 11 людей, 28 дістали поранення, з них 12 – у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Під ранок у Повітряних силах повідомили, що російські окупанти запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких 10 – було знищено протиповітряною обороною, і чотири дрони-камікадзе Shahed.

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