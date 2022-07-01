Путін змінює тактику війни (відео)

Президент рф володимир путін програв стратегічну війну в Україні. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як глава держави агресора змінює тактику війни, розбиралися журналісти проекту FreeДом, з посиланням на УНІАН передає NNS.

“Не будемо плутати тактику зі стратегією. З точки зору стратегічних цілей путіна він вже програв. Його стратегічною метою було покласти край суверенітету і незалежності України, стерти її з карти, включити до складу рф”, заявляв Блінкен.

Крім стратегічних, держсекретар США згадав і про тактичні плани кремля.

“Тим часом на Сході України триває тактична, запекла битва з російською агресією, українські сили відступають. Є успіхи в однієї сторони, є успіхи в іншої, але насправді важливо те, що зі стратегічної точки зору путін не доб’ється успіху в тому, чого він намагався досягти”, говорив Блінкен.

За фактом поразку путінським військам можна було зарахувати якщо не після провалу так званої “спецоперації”, так точно після відведення з-під Києва навесні цього року.

Російський диктатор планував захопити Україну за 3 дні, адже його оточення говорило йому, що українці чекають на російські війська на своїх територіях.

“Кремль вніс корективи в свої початкові плани і зосередив сили на невеликій ділянці російсько-українського фронту, в тому числі і на Сході”, пояснює військовий експерт Владислав Селезньов.

Розуміючи, що програє, путін готовий застосовувати будь-які методи, щоб не допустити поразки. Саме тому, зазначають журналісти, минулої неділі російська армія завдала удару по багатоповерхівці в Києві. Потім була ракетна атака на ТЦ в Кременчуці Полтавської області, підсумок – 20 смертей на совісті путінських чиновників.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські війська вдарили ракетами по Одещині, загинули щонайменше 19 людей.

Експерт Селезньов наголошує, що зараз рф задіє всі наявні сили і засоби, щоб змусити Україну підкоритися вимогам кремля. За його словами, війна набуває затяжного характеру.

Після звільнення Херсона від окупантів путіну загрожує смерть – публіцист розповів подробиці