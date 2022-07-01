Коли Херсон буде звільнено від російських окупантів, тоді президенту рф володимиру путіну загрожуватиме смерть.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський “24 каналу”, передає NNS.

Він зазначив, що зараз для всіх головне, аби Україна перемогла.

За його словами, що станеться у такому разі з росією – нікого не цікавить. Публіцист зазначив, що ніхто не збирається посилати туди колони військових, аби йти на Москву як Наполеон.

За словами Піонтковського, відновлення територіальної цілісності України та навіть звільнення українськими військовими тимчасово окупованого Херсона призведе до значного шоку як всередині самого бункера президента росії путіна, так і в 70% російського народу, які досі його підтримують.

Падіння путіна

Піонтковський наголосив, що тоді в росії розпочнуться внутрішньополітичні процеси, які призведуть до зміни влади. Тобто тоді країну-агресорку вже виженуть з території України, й дадуть можливість російському народові самостійно розбиратися з наслідками цієї війни.

“Ці процеси всередині росії призведуть не лише до падіння очільника Кремля. Путін застрелиться або його приберуть ще після звільнення Херсона”, заявив публіцист.

Піонтковський підкреслив, що це буде демонстративний провал імперської політики, яка тривала в росії протягом останніх 20 років. Водночас така поразка стане достатнім уроком, аби ця політика більше не повторювалась.

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