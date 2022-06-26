Три причини, чому сьогодні путін обстрілював Україну

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів виділив три причини, чому російська армія сьогодні завдала масованих ракетних ударів по Україні.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає NNS.

Перше: США, Канада, Велика Британія і Японія забанили імпорт російського золота. Франція підтримала ці кроки, але поки рішення не ухвалила. ЄС попросив детальніше вивчити це питання. Щоб було розуміння — це мінус 15 млрд доларів на рік російського бюджету.

Друге: Борис Джонсон пообіцяв сьогодні надавити на Макрона і Шольца, щоб відмовити їх від нав’язування Україні «поганого миру». Думаю після ранкового обстрілу в Макрона і Шольца поменшало аргументів для своєї позиції.

Третє: Сьогодні останній день оплати 100 млн доларів по зовнішньому боргу рф. Оскільки путін заборонив це робити в доларах — завтра скоріше за все розпочнеться дефолт росії. А ось це вже серйозно, а не різні «недосанкції».

Як ми повідомляли, сьогодні, 26 червня, близько 6 ранку пролунала серія вибухів у Шевченківському районі Києва. Російські окупанти влучили у 9-поверхівку, пошкодивши верхні поверхи, та дитячий садочок. П’ятеро людей поранено, одна людина загинула.

В районі Черкас пролунало два вибухи. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів про наслідки ракетного удару. За його словами, одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

Ворог сьогодні кілька годин обстрілював Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Тричі вдарив із “Градів” та ствольної артилерії. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка. У місті є руйнація багатоповерхівок. Пошкоджено будинок культури та пошту.

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді, а також обстріли сіл по лінії розмежування.

Внаслідок нічного обстрілу Харківщини загинула одна людина, ще принаймні семеро поранені. Вночі росіяни обстріляли північну частину Харкова. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні, ніхто з пацієнтів чи медперсоналу не отримав поранень.

“Красиво!” – в мережі з’явилась розмова пілотів рф, що обстріляли Київ