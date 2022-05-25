Путін спростив отримання громадянства рф для жителів Херсонської та Запорізької областей

Президент росії володимир путін спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться в указі на сайті правової інформації рф.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Так, путін вніс зміни до указу 2019 року, який спрощував отримання громадянства для жителів «Д/ЛНР» — тепер на таку ж процедуру претендуватимуть українці з Херсонщини та Запоріжжя. З-поміж іншого, указ передбачає, що заявку на громадянство мають розглядати не більше трьох місяців.

Нагадаємо, 12 травня в Міноборони України заявили, що російська окупаційна влада на захоплених територіях України проводить підготовку з їхньої «інтеграції» до складу російської федерації. Зокрема, вже тоді попереджали, що окупанти планують видавати українцям паспорти рф.

А перед тим колаборант та заступник очільника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада планує звернутися до володимира путіна з проханням приєднати регіон до росії. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь наголосив, що Херсон буде звільнений від російських військ.

До повномасштабного вторгнення росіяни активно роздавали паспорти мешканцям окупованого Донбасу. За даними депутата від партії «єдина росія» в’ячеслав макарова, станом на лютий 2022 року там уже видали не менш як 773 тисячі таких документів.

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