У Держприкордонслужбі підтвердили, що прикордонники можуть вимагати документи від ТЦК у чоловіків, яким дозволено виїжджати з України.

Як передає НСН, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

За його словами, через неодноразові підробки документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

У суботу в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Так, у мережі з’явилося відео про те, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня «є інше розпорядження».

«До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)», сказала вона.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», сказав Демченко.

Раніше в суботу Демченко запевнив, що “змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства”.

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