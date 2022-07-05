Президент Зеленський у вечірньому звернені 5 липня прокоментував заяву Генштабу щодо дозволу на виїзд для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це NNS передає з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

“Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення”, сказав президент.

Президент доручив міністрові оборони Олексію Резнікову, начальнику Генштабу Сергію Шапталі і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному завтра доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

“Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень”, сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Генштаб ЗСУ оголосив про заборону виїзду призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК. Таке обмеження діє у межах закону «Про військовий обов’язок і військову службу» від 1992 року, однак Генштаб ухвалив порядок надання відповідного дозволу.

Відомство розробило порядок надання таких дозволів громадянам, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно з цим порядком, з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) необхідно отримати дозвільний документ у ТЦК та СП строком дії на 30 днів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що дозвіл на виїзд за межі проживання (перебування) мають отримувати ті громадяни України на військовому обліку, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей.

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