

























Як інформував NNS, cьогодні, 5 липня, у Генштабі зробили заяву, що військовозобов’язані повинні оформляти дозвіл на виїзд за межі місця проживання (перебування).

Все, що відомо про нове правило та його умови, кого торкнеться обмеження зібрали нижче.

Поїздки Україною тепер за дозволом

Сьогодні у Генштабі України опублікували роз’яснення про те, що військовозобов’язані чоловіки не зможуть залишати місце проживання без отримання спеціального дозволу у військкоматі.

Відомство розробило порядок надання таких дозволів громадянам, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно з цим порядком, з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) необхідно отримати дозвільний документ у ТЦК та СП строком дії на 30 днів.

Однак для громадян, які часто перетинають адміністративні кордони за службовою чи особистою потребою, розробляються додаткові норми.

У якому разі потрібно оформлювати дозвіл на виїзд

Фактично обмеження стосується переміщення між областями. Військовозобов’язані українці мають брати дозвіл для виїзду зі свого району чи області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі нового правила та пояснив його необхідність в умовах війни.

“Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Усі, хто досі не стоїть чи не відновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК”, зазначив Залужний.

Раніше у Залужного заявляли про неправильне трактування повідомлення Генштабу. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.

За її словами, військовозобов’язаним чоловікам звертатися до відповідних органів необхідно лише при зміні місця проживання, місця реєстрації. В інших випадках переміщатися країною можна без інформування про це ТЦК.

Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів щодо дозволу на виїзд повідомив:

“Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл”.

Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Кого і коли торкнеться обмеження

Обмеження на переміщення стосується всіх громадян України, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування: військовозобов’язані, резервісти, призовники.

У Міноборони закликали не панікувати та повідомили, що порядок видачі дозволів буде відшліфовано на практиці у самих центрах комплектування.

До того ж, як заявив Валерій Залужний, жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Проте Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що особам призовного віку, військовозобов’язаним та резервістам для виїзду за межі Запорізької області вже потрібен дозвіл з військкомату.

Законні підстави

У Міноборони України пояснили, що обмеження на переміщення передбачає норма закону “Про військовий обов’язок та військову службу”. Вона не нова, а закладена у законодавстві 1992 року.

Наразі проводиться вдосконалення нормативно-правової бази, у зв’язку із чим Генштаб відпрацював відповідний перелік.

За заявою спікера Міноборони Олександра Мотузяника, запровадження обмежень обумовлено поточною ситуацією в країні. В умовах війни державі необхідно володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.