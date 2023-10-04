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За скільки можна продати старі 10 копійок – як впізнати цінну монетку (фото)

Журналіст
За скільки можна продати старі 10 копійок як впізнати цінну монетку
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Різновиди деяких монет високо цінуються колекціонерами. Наприклад, за скільки можна продати старі 10 копійок?

Про це НСН розповідає з посиланням на ресурс “Монети-ягідки“.

За скільки можна продати старі 10 копійок

Згідно з даними фахівців, за 10 копійок 1994 різновиду 2ГБк, можна отримати від 2 000 грн до 2 600 грн. Такі монети можна впізнати за:

  • четвертим зерном третього колосу – воно розімкнене;
  • четвертим зерном четвертого колосу – воно стосується листа;
  • гроном №7 – хвостик не торкається ягоди;
  • гроном №3 – хвостик короткий й тонкий;
  • гуртом з крупною насічкою.

за 10 копійок 1994 різновиду 2ГБк

За понад 1 000 грн можна продати 10 копійок 2001 року різновиду 2ИАм. Її ціна обумовлена малим тиражем – таких монет було викарбувано лише 5 000 штук.

Однак попри на це, розповідають фахівці, в обороті знайти таку монету можна. Проте якщо вона сильно пошкоджена, заплатять за неї менше.

10 копійок 2001 року різновиду 2ИАм

Як дізнатися, чи дорога монета

Як розповів редактор сайту “Монети-Ягідки” Віталій Ткач, 99,9% монет – абсолютно звичайні. А щоб знайти бодай наскількісь вартісну, колекціонерам треба перебрати цілу гору копійок. При чому, в прямому сенсі.

Якщо ж вам все ж кортить дізнатись, чи коштують щось ваші копійки, їх слід показати спеціалісту, який проведе оцінку. При чому, зазначив Ткач, безкоштовно – “бо на 99% монета нічого не коштує”.

Знайти ж таких спеціалістів можна в тематичнх групах та пабліках в соцмережах. Аби ж спеціаліст максимально точно визначив ступінь цінності монети, слід відправити йому чітке фото:

  • аверса;
  • реверса;
  • гурту – адже “якщо наприклад, насічка буде крупна або дрібна, це вже різні різновиди”.

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