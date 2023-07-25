Україна має повернути жінок-біженок для відновлення економіки

Україна мусить повернути жінок-біженок працездатного віку з-за кордону, інакше – це дорого обійдеться для економіки країни.

Якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Про це пише видання Bloomberg, передає НСН.

68% українських біженців – жінки, адже більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права залишати країну.

За найгіршим сценарієм країна втрачатиме $20 млрд на рік, що як зазначають економісти, більше, ніж запропонований Європейським Союзом чотирирічний пакет допомоги Україні вартістю 12,5 мільярдів євро на рік.

«Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх в Україну», розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в інтерв’ю виданню.

Ще до війни найслабшою ланкою в економіці України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності лише 1,2 — одним із найгірших у Європі. Десятки тисяч убитих солдатів і цивільних осіб, а також ще більша кількість поранених або травмованих, які не можуть працювати, ще більше зменшують кількість робочої сили яка є незамінною для відновлення.

Уряд має амбітні плани щодо повоєнної реконструкції. Там прогнозують, що до 2023 року завдяки вжитим крокам обсяг економіки подвоїться. Однак у профільному міністерстві наголошують, що Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.

План спрямований на те, щоб заповнити прогалину, поєднуючи біженців, що вертаються (60% з яких мають вчені ступені), та іноземні таланти.

З цією метою уряд працює над стимулами для повернення жінок на ринок праці, включаючи новий закон про працю, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці та гранти, щоб допомогти подружжям, де чоловік військовий, розпочати свійр бізнес.

Ще новини України і світу: Названі 4 причини, чому українці втрачають захист у Польщі