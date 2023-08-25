Чи потрібна посилена мобілізація? Військові розповіли, до чого готуватися українцям

Військовослужбовці ЗСУ розповіли, чи потрібна посилена мобілізація в Україні і до чого готуватися новобранцям.

Про це НСН пише з посиланням на ТСН і Факти ICTV.

Військовослужбовець Збройних сил Євген Карась зазначив у коментарі ТСН, що війна може затягнутись і громадяни мають бути психологічно до цього готові.

“Якщо буде йти повільна “рубка” (повільна в плані територіальних просувань, але дуже інтенсивна в плані активності боїв), і противник буде далі тримати лінію оборони (десь буде відкочуватися, десь буде посилюватися, буде контратакувати), то, можливо, війна затягнеться більше, ніж ми планували”, зазначив він.

Військовий пояснив, що українці мають бути готові до розвитку війни за найгіршим сценарієм. В такому разі готовність бути мобілізованими допоможе скоротити її терміни, адже навчання “на ходу” тільки затягує конфлікт.

“Я думаю, що про темпи можна буде судити восени, коли ми побачимо, як завершиться, скажімо, одна з фаз цього руху на південь — як вона пройде, як на це відреагує противник, яка буде атмосфера в Криму без Кримського моста, без сухопутного сполучення”, підкреслив Карась.

Захисник розповів, що насправді багато громадян хочуть служити, але налякані страшною картинкою із соцмереж. За його словами, люди мають розуміти, на що “підписуються”, але в інтернеті публікують викривлену інформацію, зокрема і про втрати ЗСУ.

Військовослужбовець переконаний, що українців мотивують підрозділи, у яких є стійка структура, нормальна організація роботи та планування.

“Всюди є ризик, але ти просто розумієш, що та воєнна машина, на яку ти підписався, яку ти розумієш, як вона працює, вона так і працює. Це підвищить рівень довіри, і тоді люди ще прийдуть”, пояснив він.

Карась додав, що потік добровольців в Україні не завершився.

Відсидітись і уникнути участі у війні не вийде, краще завчасно готуватись і обирати підрозділ, розповів військовослужбовець ЗСУ Віталій.

“Я думаю, навряд чи вийде відкосити і відсидітись. Я вважаю, що десь половина війни пройшла, а людей треба все більше. Тому я не впевнений, що якщо ти здоровий і молодий, ти відсидишся, шансів мало. Краще, навпаки, готуватись і шукати підрозділ”, каже боєць.

Віталій зазначає, що перші виїзди – це досвід про обстріли, які вони бувають та як під час них вижити.

“Перша порада – копай, бери саперну лопатку. Друга – ховатися, навіть якщо свистить і здається, що ніби летить не в тебе. Краще перестрахуватись”, вважає військовий.

Він також розповів, як одного разу від контузії його врятували навушники.

“Піхота, коли розумієте, що по вашій позиції починають працювати, і летить вже ближче і ближче, я б рекомендував бути в навушниках. Вони можуть врятувати життя, бо коли ти в навушниках, ти все чудово усвідомлюєш, не втратив орієнтацію і долі секунди можуть врятувати”, додає він.

Воїн Мирослав також відзначає важливість окопів. Він радить копати якомога глибше, оскільки це дасть змогу вижити.

Окрім того, військовий радить слухати, що говорять. Не виходити без дозволу, вірити начальству та бути відповідальним.

“Треба тримати себе в руках, не давати страху взяти гору. Пам’ятати, чому та для чого ти на війні”, наголошує Мирослав.

Він також відзначив важливість підтримки побратимів, які стають другою сім’єю.

Читайте ще: Чи буде посилення мобілізації в Україні – Зеленський розповів про прохання військових