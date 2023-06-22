Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають по 5000 гривень – які документи потрібні

Постраждалі від підриву каховської ГЕС українці отримають по 5000 гривень допомоги. Уряд оприлюднив порядок здійснення виплат.

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають по 5000 гривень

Кабінет міністрів запровадив виплату одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС у розмірі 5000 гривень на одну особу. Кошти будуть виплачуватися у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями.

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову № 626 від 19 червня 2023 р.

Постраждалим населенням визнаються особи, які на момент підриву греблі Каховської ГЕС проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей.

Умовою також є, що станом на 5 червня вони не були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

До постраждалого населення також належать особи, які перемістилися після 6 червня з тимчасово окупованих РФ територій Миколаївської та Херсонської областей.

Призначення допомоги

Призначення матеріальної грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення на підставі заяви постраждалої особи за формою за умови пред’явлення:

документа, що посвідчує особу, або єДокумента;

документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Заява може бути подана особисто постраждалою особою або передана через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту до органу соціального захисту населення.

Комісії почали обстежувати житло, яке постраждало після підриву ГЕС

На Херсонщині комісії розпочали обстеження житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву Каховської ГЕС. Комісії створені при органах місцевої влади у 8 громадах, які найбільше постраждали від затоплення. Це, зокрема:

Білозерська селищна військова адміністрація;

Дар’ївська сільська військова адміністрація;

Калинівська селищна військова адміністрація;

Новокаховська міська адміністрація;

Станіславська сільська військова адміністрація;

Тягинська сільська військова адміністрація;

Херсонська міська військова адміністрація;

Чорнобаївська сільська військова адміністрація.

До компетенції комісій будуть входити:

обстеження будинків;

складання відповідних актів;

внесення результатів обстеження до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

розрахунок сум компенсацій людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд виділив 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.

У Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Ще новини України: Дніпро повертається у русло – Клименко про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС (фото)