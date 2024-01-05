СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав продукти російським солдатам на окуповану частину Херсонщини.
Про це НСН інформує з посиланням на пресцентр СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф.
Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії.
За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф.
Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.
Для цього, у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області».
З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис. російських рублів як «податки».
Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», який був створений указом путіна у квітні 2023 року.
Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Встановлено, що командування окупаційних угруповань росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки.
Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.
Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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