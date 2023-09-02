63-річний американець порушив кордон України на Одещині. Він майже 2 місяці подорожував по Дунаю і думав, що все ще перебуває в Євросоюзі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає НСН.

Так, громадянин США на своєму каяку пришвартувався до українського берега неподалік міста Рені. Іноземець повідомив, що помилився та випадково сприйняв український берег як зону ЄС, де немає між кордонів країнами.

Каліфорнієць розповів, що вийшов на воду з Німеччини, пройшов Австрію, Словаччину, Хорватію, Угорщину, Сербію, Болгарію та Румунію. Після чого планував дійти Георгієвським гирлом аж до Чорноморського узбережжя — села Сфинту-Георге.

Протягом цієї подорожі він періодично пришвартовувався до берега різних країн для поповнення запасів провізії.

Прикордонники оформили на іноземця протокол про адміністративне правопорушення. Після того, як справу розгляне суд, американця передадуть румунській стороні.

Схоже порушення кордону на Дунаї прикордонники фіксували понад місяць тому. Тоді, перебуваючи на воді 51 день, переплутав береги громадянин Франції.

Ще новини України: Виїзд за кордон дозволили ще одній категорії чоловіків – про кого йдеться