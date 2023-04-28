Коли в Україні відновлять польоти цивільних літаків – що відомо

“Украерорух” назвав умову, коли в Україні можуть відновити польоти цивільних літаків.

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву заступниці директора “Украероруху” Оксани Ожигової в ефірі телеканалу “Київ”.

“Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо “небезпека”. Все що пов’язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано”, сказала вона.

За її словами, на “Украерорух” сьогодні робить кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим.

“Але зараз це все тільки підготовча робота”, долала Ожигова.

Раніше “Украерорух” повідомив, що Україна планує відкрити повітряний простір одразу після завершення воєнних дій та перемоги над Росією.

Нагадаємо, раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків.

Він зазначив, що його держава тісно співпрацює з Україною в цьому питанні. Зокрема, навчає українських пілотів цивільної авіації, а також авіадиспетчерів.

“Це дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права одразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково”, пояснив він.

За словами французького урядовця, він не може вирішувати, коли саме Україна зможе відновити цивільні польоти, однак українські посадовці посилено готуються до цього. Серед основних факторів, які поки гальмують цей процес — безпекова ситуація в країні.

“Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека”, додав міністр.

Варто нагадати, що Україна закрила небо для цивільних авіаперельотів 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ.

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