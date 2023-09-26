Полярне сяйво над Україною – з’явилось фото унікального явища

Полярне сяйво над Україною було зафіксоване у ніч проти 25 вересня. Цього року унікальне явище помітили вже вдруге.

Кадри полярного сяйва зафіксував користувач форум Київського клубу аматорів астрономів Astropolis під ніком RPM RPM, передає НСН.

Фото він зробив у Богодухівському районі Харківщини, в селищі міського типу Коломак о 03:15 за Києвом.

“В наш час на сполохи намагаюся не реагувати, але у цей раз яскраве видовище обійти було неможливо”, написав автор знімка.

За його словами він ледь не пропустив сяйво.

“Я зібрав техніку, тепло вдягнувся і вийшов на вулицю, щоби зробити кілька кадрів”, розповів він.

Утім, він встиг зафіксувати лише досить слабке світло. Найяскравіше явище було помітним за 20 хвилин до того, а за 3 хвилини після стався останній яскравий спалах.

Полярне сяйво виникло внаслідок сильної геомагнітної бурі, яка накрила Землю у ніч проти 25 вересня.

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