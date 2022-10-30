Показання газового лічильника: компанія Нафтогаз звернулась до споживачів із важливим поясненням.

В Нафтогазі пояснили, як діяти, якщо облгази ігнорують передані показання лічильників.

Про це NNS інформує з посиланням на допис компаній у Фейсбук.

По-перше, передавати дані необхідно із 1 до 5 числа кожного місяця. Наразі йдеться про термін від 1 до 5 листопада 2022 року.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів:

На сайті або в чатботі вашого облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

Відвідайте офіс облгазу у вашому місті.

У Нафтогазі наголосили, що головне завдання облгазів – це доставляти газ споживачам. Також в їхній компетенції підключати та відключати газ. Облгази також повинні забезпечувати якість газу і оперативно реагувати на аварійні виклики.

Споживачам наполегливо рекомендують, передаючи показання лічильника онлайн, фіксувати це на відео, фото, або ж хоча б робити скріншоти.

Якщо ж показання споживачів не зарахували, то потрібно:

Зверніться до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз’яснення, чому передані вами показання лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума. Зверніться до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), але й вимогою провести його перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.

Хто такий оператор ГРМ (облгаз)

Оператори газорозподільної мережі (облгази) – це компанії, що здійснюють доставку газу споживачу. Обов’язки облгазу – підключення / відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників. За надання цих послуг клієнт отримує окремий рахунок та сплачує його.

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