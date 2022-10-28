Світло, газ і вода – до якого числа потрібно передати показання лічильників

Передати показання лічильників води, газу та світла українці мають вчасно, а саме – раз на місяць до визначеного числа.

Щомісяця українці мають не лише оплачувати комунальні послуги, а й своєчасно передавати свідчення лічильників. На сьогоднішній день існують різні способи подачі показань спожитих електроенергії, води та газу. Деякі з них вимагають мінімуму витрат і часу, інші – складніші, але водночас більш надійні та автоматизовані.

Про це NNS передає з посиланням на НВ.

До якого числа треба передавати показання лічильників

Електроенергія

Передавати показання лічильника електроенергії слід до 4 числа кожного місяця.

Споживачі можуть це зробити:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Щоб зняти показання лічильника електроенергії, необхідно знати тип встановленого лічильника. Багатотарифні лічильники електроенергії фіксують спожиті кіловати за двома або трьома тимчасовими зонами. На двотарифному лічильнику відображаються дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому та окремо за нічним та денним тарифом. У такому лічильнику показання потрібно фіксувати окремо в кожній зоні. Щоб зняти показання, дочекайтеся появи потрібної інформації на табло або натисніть кнопку введення, щоб переключитися, доки не з’явиться інформація. У різних типах лічильника зона відображення має різні індекси:

для лічильника типу GAMA зона день на дисплеї відображатиметься з індексом 1.8.1, а зона ніч — 1.8.2;

прилад марки NiK: день на дисплеї – Т1, ніч — Т2;

якщо у вас лічильник типу СТК, то зона 1 — це день, а зона 2 — ніч.

При знятті показань лічильника по світу необхідно писати тільки цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно.

Показання лічильників за газ

Побутові споживачі повинні подавати показання лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Окрім оплати за рахунками, українці також платять і за транспортування газу, тариф якого фіксований та не залежить від обсягу споживання. Показники приймаються, у тому числі і у вихідні дні, якщо вони випадають на період з 1 по 5 число місяця. Зробити це можна кількома способами:

передавати свідчення вашому оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Лічильники газу оснащені відліковим пристроєм. Залежно від марки лічильника, він має п’яти-або восьмизначний циферблат. Ціла частина кубометрів газу відокремлена від десятих, сотих і тисячних часток. Перші п’ять цифр ліворуч є поточними показниками кількості використаного газу.

Механічний лічильник газу має на панелі барабан із цифрами, які розділені на дві частини комами. Покази лічильника записують зліва направо. Якщо є поділ коми, цифри після неї не потрібно записувати. Не записують також нулі зліва перед числом. Якщо цифри не розділені комою, число записується повністю.

Електронний лічильник газу також має числа, які розділені на частини комою або червоною рамкою. Для зняття показань з такого приладу слід записати цифри зліва, ігноруючи нулі та цифри після коми або виділені рамкою.

Щоб порахувати показники лічильника газу, дотримуйтесь інструкцій:

запишіть дані, зафіксовані зараз;

знайдіть дані, які ви надавали минулого місяця;

відніміть із сьогоднішніх показників попередні.

помножте отриману кількість на поточний тариф.

Показання лічильників за воду

Знімати показання лічильників обліку споживання води споживач має щомісячно до 28 числа. Дані можна передати такими способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

по телефону контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Лічильники для води бувають трьох основних видів:

електронні, що відображають інформацію на спеціальному табло;

тахометричні – що мають на увазі занурення крильчатки у воду, за оборотами якої і рахується споживання;

комбіновано-роликові – поєднують особливості крильчастого та турбінного лічильників.

Найчастіше встановлюється відразу два лічильники: для гарячої та холодної води. Якщо у вас встановлені два прилади, то спочатку розберіться, який із них вимірює холодну воду, а який гарячу. Для цього є кілька способів:

кольорове маркування — на корпусі приладу для холодної води є синє позначення, для гарячої – червоне;

літерне маркування — холодна вода — ХВС (ВСХ), гаряча вода — ГВП (ВСГ);

візуальний спосіб — відкрийте кран із гарячою водою та поспостерігайте за лічильником. Якщо коліщатко обертається, значить, прилад рахує витрату гарячої води.

Для фіксації даних лічильника необхідно переписати цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону. Отриманий результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ, встановленим у вашому населеному пункті. Підсумок обчислень вписується у розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.