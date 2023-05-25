В Україні готують покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни – що відомо

Уряд та парламент України мають намір ввести покарання для чоловіків, які незаконно покинули країну під час повномасштабної війни.

Ці санкції будуть застосовуватися після повернення порушників до України.

Як передає НСН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

Міністр зауважив, що на сьогодні в Україні не існує жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся до країни.

“На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, сказав він.

Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради.

“Я думаю, це буде закон”, повідомив Клименко.

Голова МВС додав, що на сьогодні вивчається міжнародний досвід у цьому питанні.

“Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон”, розповів Клименко.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений.

Але є виключення: поїхати з України можуть деякі категорії громадян. Список тих, кому дозволяють виїзд, досить великий.

Серед них чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.

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