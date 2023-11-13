Cкільки доведеться заплатити за електроенергію українцям за листопад – озвучено діючий тариф.

Скільки доведеться заплатити за електроенергію за листопад

У листопаді українці сплачуватимуть за електрику 2,64 грн за кіловат-годину – причому незалежно від обсягу споживання. Таким же був тариф і в попередні місяці – й очікується, що він залишиться на цьому ж рівні до закінчення опалювального сезону 2023/2024.

Таким чином, при споживанні, наприклад, 239 кВт*год сума у платіжках становитиме 630,96 грн.

Втім, рік тому за споживання такого ж обсягу електроенергії платити потрібно було значно менше, пише НСН з посиланням на «Обозреватель».

Річ у тім, що тоді діяли старі тарифи – які, до того ж, залежали від кількості спожитого ресурсу.

Зокрема, за умови споживання до 250 кВт*год струму на місяць кожна кіловат-година коштувала 1,44 грн. Якщо ж було спожито більше ніж 250 кВт*год – 1,68 грн. Таким чином, у листопаді 2022-го за споживання тих же 239 кВт*год платити треба було 344,16 грн.

Тарифи на електроенергію – чи буде підвищення

Поки що у планах влади підвищення тарифів на світло немає.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, очікується, що поточний тариф діятиме до закінчення опалювального сезону 2023/2024. Тобто, до березня-квітня.

Річ у тім, повідомив він, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спецобов’язків на учасників ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією населення. І дію цього режиму мають намір продовжувати.

“Ми продовжуватимемо дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється”, сказав міністр.

Раніше ми писали про тарифи на електроенергію та газ з 1 листопада – скільки доведеться платити українцям.

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