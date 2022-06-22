Пілот-найманець із ПВК Вагнера встиг повоювати в Україні лише три дні та був збитий українськими захисниками.

Як повідомляє пресцентр СБУ, на допиті він розповів, як скидав бомби на Україну і скільки за це платять, передає NNS.

Окупант намагався виправдовуватись, що йшлося лише про «нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника».

Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирним населеним пунктам, його самовпевненість кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильная, не нужная война».

Перший бойовий виліт російський пілот здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився у полоні. Загалом він робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс рф.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по оказанию помощи республикам Донбассса», а бойові вильоти – «частными задачами».

Що ж, тепер про свої «частные задачи» він зможе детально розповісти військовій контррозвідці СБУ.

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