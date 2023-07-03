Підвищення тарифів на воду скасовано. Чому це погано

НКРЕКП скасувала своє рішення щодо підвищення тарифів на воду. До яких наслідків це може призвести.

Підвищення тарифів на воду скасовано

В Україні 3 липня скасували рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, передає НСН.

У перспективі це призведе до серйозних проблем для споживачів – деякі водоканали можуть просто зупинитися, попереджають ЗМІ.

Згідно з рішенням від 29 червня тарифи на послуги 34 водоканалів уже з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Рішення про скасування своєї постанови від 29 червня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час свого позачергового засідання. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив:

“Верховний головнокомандувач у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого регулятором рішення. Крім цього, прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений у проєкті рішення”.

Чому це рішення зашкодить українцям?

Внаслідок подорожчання води в середньому кожна сім’я мала б платити на 62 грн на місяць більше, пише OBOZREVATEL. А для субсидіантів, тих, хто не має грошей на оплату комуналки, витрати на водопостачання взагалі не змінилися б. Ці 62 грн на сім’ю – можливість зберегти роботу водоканалів, які зараз змушені працювати практично у збиток.

У структурі тарифу на воду близько 30% займає вартість електроенергії. Насоси, очисні споруди, фільтри – все працює на електроенергії, яка значно подорожчала.

І Кабмін, і президент розуміють необхідність підвищувати тариф на струм: без цього неможливо провести ремонти та зберегти генерацію. Ось тільки підвищуючи вартість електроенергії, неможливо не змінити тариф на водопостачання.

НКРЕКП не підвищувала тариф на воду з 2020-го. З того моменту реагенти подорожчали на 81,69%, а на зарплати доводиться витрачати на 23,97% більше. Також зросли витрати на ремонтні роботи, електроенергію.

Якщо тариф не підвищувати, то водоканал практично буде змушений працювати в мінус. І цей мінус хтось має покривати, інакше водоканал не зможе заплатити зарплати і співробітники не вийдуть на роботу, не зможе закупити реагенти й очищати воду, не зможе оплатити електроенергію і її відключать. Постраждає кінцевий споживач – води не буде, констатує видання.

Ще новини України: Як кип’ятити воду для знезараження – поради МОЗ