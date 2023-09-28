Підтримка безробітних переселенців – що пропонує нова державна програма

Для підтримки безробітних переселенців та інших вразливих груп українців діє проєкт під назвою “Професійна орієнтація. Кар’єра. Підприємництво”.

Подробиці про нього розповіли у Міністерстві реінтеграції, передає НСН.

Для кого цей проєкт і що він передбачає

Як зазначається, проєкт покликаний допомогти громадянам знайти своє місце роботи. Ця підтримка буде надана тим українцям, які залишилися без роботи через те, що змінили своє місце проживання.

Основною задачею проєкту є супровід учасників у процесі пошуку роботи та власне працевлаштування.

Також проєкт допоможе адаптуватися до умов регіону, де наразі проживатимуть громадяни. Програма буде складатися з трьох етапів:

Індивідуальне консультування щодо професійного визначення. Тренінги та менторська підтримка. Для всіх учасників:

можливість скористатися послугами фахівців – щоденно працюватиме лінія психологічної підтримки;

можливість брати участь у відкритих заходах з ознайомлення із новими професіями.

Участь у проєкті безкоштовна. Стати його учасниками можуть:

повнолітні внутрішньо переміщені особи;

ветерани та члени їхніх родин;

люди з інвалідністю;

особи, які через війну були вимушені покинути рідний регіон, але наразі повернулися (не є ВПО);

мешканці деокупованих територій;

інші категорії населення, які постійно проживають на територіях, підконтрольних Уряду України, але внаслідок війни втратили роботу та/або джерела доходу і шукають нові можливості для працевлаштування, започаткування або відновлення власної справи.

Команда фахівців допоможе вам:

із пошуком роботи,

з перепрофілюванням,

із працевлаштуванням,

з відновленням підприємницької діяльності.

Зареєструватися у проєкті можна ТУТ, а дізнатися більше інформації можна за цим посиланням.

Ще новини України: Нова грошова допомога на дітей – як отримати 10 тисяч гривень