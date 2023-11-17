Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій формує повний перелік місць проживання ВПО.

Про це НСН повідомляє з посиланням на допис Мінреінтеграції у Фейсбук.

В Україні формують перелік місць проживання ВПО – для чого це потрібно

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над формуванням повного переліку місць тимчасового проживання (МТП) внутрішньо переміщених осіб.

Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО, яке відбулось під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Учасники розглянули питання затвердження переліку місць тимчасового проживання ВПО згідно з постановою КМУ від 01.09.2023 № 930.

Цим документом передбачено, що до відповідного переліку відповідної області та міста Києва вносяться усі об’єкти, які використовувались як місця для тимчасового проживання ВПО до 7 вересня 2023 року. За умови, що в них на день проведення моніторингу було облаштовано місця для проживання 10 або більше людей, йдеться у повідомленні.

Наразі Мінреінтеграції готує узагальнений перелік МТП на основі отриманої від обласних та Київської міської військових адміністрацій інформації.

Це важливо, оскільки міжнародні донори розглядають можливість фінансування ремонтів саме тих закладів, які будуть включені до переліку місць тимчасового проживання ВПО, додають в Мінреінтеграції.

Однак під час наради співголова міжфракційного об’єднання «ВПО України», нардеп Максим Ткаченко повідомив, що деякі власники (балансоутримувачі) місць компактного проживання ВПО відмовляються подавати заяви про включення до переліку МТП. За результатами обговорення цього питання Віцепрем’єрка доручила дослідити причини таких відмов.

Наша ідея полягала в тому, щоб зробити умови перебування в місцях тимчасового проживання більш комфортними для внутрішніх переселенців. Тому навіть якщо зараз ці заклади не відповідатимуть затвердженим вимогам, вони не мають закриватися. У таких випадках нам треба разом попрацювати над досягненням МТП цих стандартів, щоб забезпечити переселенцям гідні умови проживання, наголосила Ірина Верещук.

Раніше повідомлялось, що з наступного року великій кількості ВПО припинять виплати. Про це йдеться у постанові № 709 від 11 липня 2023 року.

З огляду на це Віцепрем’єрка порушує питання щодо можливості продовження виплат для найбільш незахищених категорій ВПО.

Ми маємо охопити цілеспрямованою державною підтримкою найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб, зазначила Ірина Верещук.

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