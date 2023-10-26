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Перехід на зимовий час – переводити годинники потрібно вже цього тижня

Журналіст
Перехід на зимовий час – переводити годинники потрібно вже цього тижня1
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Перехід на зимовий час в Україні відбудеться вже наприкінці поточного тижня. НСН нагадує, куди переводити годинники.

Так, 29 жовтня 2023 року о 4:00 за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови уряду “Про порядок обчислення часу на території України”.

Перехід на зимовий час – переводити годинники потрібно вже цього тижня

Отже, щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинникову стрілку переводять на одну годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4:00 на одну годину назад.

Хто й навіщо придумав “змінювати” час

Переведення годинників на зимовий та літній час виникло з метою економії енергії та кращого використання денного світла.

Перехід на зимовий час – переводити годинники потрібно вже цього тижня2

Вважається, що переводити годинники вперше запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, пише РБК-Україна. Він мав на меті, зокрема, економію свічок у холодну пору року і присвятив цій темі окрему публікацію.

Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі “Марна витрата денного світла” в 1907 році.

Тоді король Великої Британії та Ірландії Едвард VII не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час. Згодом він запровадив такі самі зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Отже, вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.

Водночас справжніми піонерами запровадження літнього часу дослідники називають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).

Під час Першої світової війни – 30 квітня 1916 року – там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року – на годину назад.

19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму). У 1966 році Конгрес ухвалив “Закон про єдиний час” (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.

В Україні зимовий та літній час запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії.

Перехід на зимовий час: як підготуватися до змін

Суперечки на тлі переведення годинників на зимовий і літній час точаться поміж вченими з різних країн впродовж багатьох років. Одні стверджують, що людина достатньо швидко звикає до змін, інші наголошують на тому, що під час переходу на інший час збільшується кількість інсультів і звернень до служб “швидкої”.

Перехід на зимовий час, як підготуватися до змін

В цілому дослідники виділяють чотири групи захворювань, які можуть виникати внаслідок переведення годинників:

  • серцево-судинні захворювання (зростає ризик інфарктів, гіпертонічних кризів)
  • психічні розлади (зростає кількість спроб суїцидів)
  • захворювання, пов’язані з імунною системою (підвищується захворюваність організму)
  • травми (збільшується кількість нещасних випадків, ДТП)

На думку більшості вчених, сучасна система обчислення часу порушує ритм “неспання – сон”, тому після переведення годинників у людей може погіршуватися самопочуття й знижуватися працездатність (адже потрібно звикнути прокидатися й засинати в “новий” час).

Впливає перехід на інший час і на школярів та студентів (хоча переходити на зимовий час насправді легше, ніж на літній).

Для того, щоб підготуватись до змін і вберегти здоров’я, медики й психологи радять дотримуватися низки простих правил.

Нормалізувати свій сон за тиждень (чи хоча б за кілька днів) до переходу на “новий” час:

  • готуватись до сну та йти відпочивати трішки раніше, ніж зазвичай
  • приймати перед сном розслабляючу ванну
  • лягати спати й прокидатися в один і той самий час щодня
  • висипатися щоночі
  • зранку приймати контрастний душ із використанням цитрусових ароматів (мила, гелів і т.ін.)
  • якщо є звичка спати вдень – іти дрімати трішки пізніше (ніж зазвичай) і не довше 30 хвилин
  • не пити каву після обіду

Щонайменше за годину до сну не користуватися гаджетами:

  • телефонами
  • планшетами
  • ноутбуками
  • комп’ютерами
  • телевізором

Частіше бувати на свіжому повітрі (особливо перед сном):

  • відпочивати й робити фізичні вправи надворі
  • прогулюватись парками чи скверами
  • виходити на балкон

Уникати сильного стресу:

  • запобігати конфліктним ситуаціям
  • займатися приємними справами, що приносять задоволення

Краще стежити за харчуванням:

  • відмовитися від алкоголю
  • споживати більше корисних продуктів
  • надавати перевагу легкій їжі, що не перенавантажуватиме шлунок
  • пити більше води

Крім того, нормалізувати свій стан декому можуть допомогти медитація, різноманітні дихальні практики, йога.

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