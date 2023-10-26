Перехід на зимовий час в Україні відбудеться вже наприкінці поточного тижня. НСН нагадує, куди переводити годинники.

Так, 29 жовтня 2023 року о 4:00 за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови уряду “Про порядок обчислення часу на території України”.

Отже, щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинникову стрілку переводять на одну годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4:00 на одну годину назад.

Хто й навіщо придумав “змінювати” час

Переведення годинників на зимовий та літній час виникло з метою економії енергії та кращого використання денного світла.

Вважається, що переводити годинники вперше запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, пише РБК-Україна. Він мав на меті, зокрема, економію свічок у холодну пору року і присвятив цій темі окрему публікацію.

Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі “Марна витрата денного світла” в 1907 році.

Тоді король Великої Британії та Ірландії Едвард VII не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час. Згодом він запровадив такі самі зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Отже, вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.

Водночас справжніми піонерами запровадження літнього часу дослідники називають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).

Під час Першої світової війни – 30 квітня 1916 року – там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року – на годину назад.

19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму). У 1966 році Конгрес ухвалив “Закон про єдиний час” (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.

В Україні зимовий та літній час запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії.

Перехід на зимовий час: як підготуватися до змін

Суперечки на тлі переведення годинників на зимовий і літній час точаться поміж вченими з різних країн впродовж багатьох років. Одні стверджують, що людина достатньо швидко звикає до змін, інші наголошують на тому, що під час переходу на інший час збільшується кількість інсультів і звернень до служб “швидкої”.

В цілому дослідники виділяють чотири групи захворювань, які можуть виникати внаслідок переведення годинників:

серцево-судинні захворювання (зростає ризик інфарктів, гіпертонічних кризів)

психічні розлади (зростає кількість спроб суїцидів)

захворювання, пов’язані з імунною системою (підвищується захворюваність організму)

травми (збільшується кількість нещасних випадків, ДТП)

На думку більшості вчених, сучасна система обчислення часу порушує ритм “неспання – сон”, тому після переведення годинників у людей може погіршуватися самопочуття й знижуватися працездатність (адже потрібно звикнути прокидатися й засинати в “новий” час).

Впливає перехід на інший час і на школярів та студентів (хоча переходити на зимовий час насправді легше, ніж на літній).

Для того, щоб підготуватись до змін і вберегти здоров’я, медики й психологи радять дотримуватися низки простих правил.

Нормалізувати свій сон за тиждень (чи хоча б за кілька днів) до переходу на “новий” час:

готуватись до сну та йти відпочивати трішки раніше, ніж зазвичай

приймати перед сном розслабляючу ванну

лягати спати й прокидатися в один і той самий час щодня

висипатися щоночі

зранку приймати контрастний душ із використанням цитрусових ароматів (мила, гелів і т.ін.)

якщо є звичка спати вдень – іти дрімати трішки пізніше (ніж зазвичай) і не довше 30 хвилин

не пити каву після обіду

Щонайменше за годину до сну не користуватися гаджетами:

телефонами

планшетами

ноутбуками

комп’ютерами

телевізором

Частіше бувати на свіжому повітрі (особливо перед сном):

відпочивати й робити фізичні вправи надворі

прогулюватись парками чи скверами

виходити на балкон

Уникати сильного стресу:

запобігати конфліктним ситуаціям

займатися приємними справами, що приносять задоволення

Краще стежити за харчуванням:

відмовитися від алкоголю

споживати більше корисних продуктів

надавати перевагу легкій їжі, що не перенавантажуватиме шлунок

пити більше води

Крім того, нормалізувати свій стан декому можуть допомогти медитація, різноманітні дихальні практики, йога.

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