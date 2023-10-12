Скасувати перехід на зимовий час пропонують Раді – це зекономить електроенергію на 13%

Скасувати перехід на зимовий час пропонують Раді. З такою ініціативою виступили українські підприємці і навели переконливі аргументи. Про це пише НСН з посиланням на «Факти».

Українські підприємці ініціюють скасування переходу на зимовий час заради економії енергоресурсів. Про це було заявлено на бізнес-форумі «Української ради бізнесу» у Києві.

Так, за словами економіста та координатора експертних груп «Економічної експертної платформи» Олега Гетьмана, перехід на зимовий час збільшить споживання електроенергії до 13%, якої і так не вистачає через зниження рівня генерації.

‘Після переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, яке і так працює в екстремальних умовах’, – сказав він

У відповідь народний депутат Галина Третьякова («фракція «Слуга народу») нагадала, що у Верховній Раді вже двічі намагалися проголосувати за законопроекти про відміну переходу на зимовий час, проте голосів не вистачило. Причиною, за словами депутата, стала невизначеність, на якому часі залишатися — на літньому чи на зимовому.

За її словами, у Раді готові повернутися до питання скасування сезонного часу, якщо будуть відповідні ініціативи, зокрема від Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що перехід на «зимовий час» в Україні має відбутися в останню неділю жовтня, тобто 29 жовтня 2023 року. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

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