Пенсії до кінця 2022 року підвищать: кому і на скільки

До кінця 2022 року в Україні планують ще двічі підвищити пенсії. Кому і наскільки нарахують більше.

Окрім загального підвищення, надбавку отримають українські пенсіонери віком 70+.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає NNS з посиланням на Апостроф.

“З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень. Таким чином, для цієї категорії населення, при наявності в особи повного страхового стажу, мінімальна пенсія становитиме 3 тисячі гривень”, уточнила Жолнович.

Окрім того, з 1 грудня очікується збільшення прожиткового мінімуму для населення до 2684 гривень. У зв’язку з цим зростуть і пенсії.

“Також заплановано перерахунок усіх пенсій та допомоги вже у грудні, коли в нас вкотре підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум”, резюмувала міністр.

Через що українцям можуть значно зменшити пенсії