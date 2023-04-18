Patriot після Великодня в Україні – Ігнат заявив, що пожартував про це

Кілька днів тому речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що американські ЗРК Patriot після Великодня будуть в Україні.

Виявляється, що насправді він пожартував і все ще невідомо, коли точно прибуде ця система ППО, передає НСН.

15 квітня речник Повітряних сил Юрій Ігнат, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що Україна отримає системи Patriotвже після Великодня.

“Я думаю, то вже буде після Пасхи”, відповів Ігнат на запитання журналіста.

Ці слова викликали значний резонанс у суспільстві, тож Ігнату довелось пояснювати своє висловлювання наступного дня в ефірі телемарафону.

“Який “Великдень”? Там було “після Пасхи”. “То вже буде після Пасхи”… Це такий колорит нашого українського народу. В тому і полягає, власне, ця фраза. Тому звернувся ведучий, “коли вже будуть ті Patriot”. Зрозуміло, що я не назву цю інформацію”, констатував він.

Разом з тим він пожартував, що ЗМІ та люди “дружно й гарно зрозуміли таку дотепність” та після цього почали поширювати маніпулятивні заголовки про те, що нібито “Ігнат назвав терміни надання Україні ЗРК”.

Військовий пояснив, що ніхто не буде оголошувати терміни поставок.

“Вам не скажуть ці терміни. Коли зіб’ємо перший літак — тоді і дізнаєтеся”, сказав Ігнат.

Дійсно, про постачання систем Patriot поки що відомо мало. Час від часу в ЗМІ з’являються повідомлення нібито про отримання американських ЗРК, але завжди такі заяви спростовуються українською владою.

До того ж, небезпечно інформувати ворога про покращення української протиповітряної оборони. Наприклад 9 березня росіяни атакували Україну одразу 6 дефіцитними ракетами Кинджал, після чуток про отримання “петріотів”.

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