“Менше ніж від землетрусу в Туреччині” – Резніков вибачився за ці слова про українські втрати

Міністр оборони України Олексій Резніков попросив вибачення за слова про українські втрати під час повномасштабної війни

Олексій Резніков попросив вибачення за порівняння кількості втрат України під час повномасштабної війни та загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує НСН.

Олескій Резніков вибачився за слова про українські втрати під час війни

“Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке хоронити тисячі невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їх непохитну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення”, – написав він

Як повідомляли Українські Новини, Резніков в інтерв’ю La Razon заявив, що втрати української армії критично менші за втрати російських окупантів. Загальна кількість загиблих менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

“У нас, звісно, ​​є втрати, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині”, – сказав він.

Ще новини України: Війна в Україні – Олексій Резніков сказав, коли піде у відставку