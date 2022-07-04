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Як під час війни безпечно отримати грошову допомогу від держави

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Українцям розповіли, як під час воєнного стану та бойових дій безпечно отримати грошову допомогу від держави.

Інструкцію оприлюднила пресслужба Держспецзв’язку, передає NNS.

У відомстві нагадують, що держава здійснює грошові виплати виключно за офіційними процедурами.

Перелік програм допомоги, які діють в Україні, можна подивитися на відповідному порталі. На цьому сайті детально розписано, за якою процедурою можна отримати від держави виплату та що для цього необхідно зробити.

У Держспецзв’язку зазначають, що якщо ви бачите програму виплат, яка відсутня у переліку, то варто перевірити її наявність на офіційному сайті установи, що здійснює виплати. Якщо будь-яка офіційна інформація відсутня — вас намагаються обдурити шахраї.

«Отримання фінансової допомоги передбачено лише за офіційною процедурою, яка є в описі програми. Переважно гроші можна отримати після подання заявки через «Дію» або реєстрації у ЦНАП, коли людина підтвердила особу»,попереджають у Держспецзв’язку та нагадують, що жодних чат-ботів, які нібито здійснюють грошові виплати,  неіснує.

Новини про державну підтримку, та як її отримати:

  • сайт Мінцифри за посиланням;
  • Мінсоцполітики — тут;
  • платформа з актуальними програмами допомоги українцям та волонтерськими проєктами, де також можна запропонувати чи запитати допомогу — тут;
  • адреса для повідомлень про злочинців — тут, а про кібератаки, кіберінциденти та фішингові розсилання — тут;
  • новини про фінанси: сайт НБУ — тут;
  • інформація про злочинні схеми у кіберпросторі та викритих злодіїв: сайт Кіберполіції — тут;
  • рекомендації з кіберзахисту, зв’язку тощо: сайт Держспецзв’язку — тут;
  • сайт для перевірки чат ботів (працює у тестовому режимі) — тут;

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Яку ще допомогу можуть отримати українці

ПриватБанк розпочав виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років;

міністренка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила, що члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу;

Червоний Хрест надає додаткову грошову допомогу біженцям з України, які знайшли тимчасовий захист в Польщі. Наразі така послуга доступна в Лодзинському повіті.

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