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Хто з українців може отримати одноразову грошову допомогу 100 тисяч гривень

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Дехто з українців може претендувати на одноразову грошову допомогу 100 тисяч гривень. У разі, якщо ці гроші не зможуть отримати вони самі, їх може отримати хтось із їхніх родичів

Таке рішення ухвалили в уряді, повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень передбачена для людей, яких звільнили з полону, а також для тих, хто залишився ув’язненим на території, непідконтрольній Україні. Підбір одержувачів допомоги здійснюватиме спеціальна комісія. Ті, хто відповідатиме критеріям, зможуть отримати цю суму грошей.

Хто з українців може отримати одноразову грошову допомогу 100 тисяч гривень

“Українці зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень”, – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

На виплату можуть претендувати такі категорії людей:

  • українці, позбавлені волі внаслідок злочинних діянь агресора;
  • сім’ї українців, позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях або на території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких громадян.

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