Хто з українців може отримати одноразову грошову допомогу 100 тисяч гривень

Дехто з українців може претендувати на одноразову грошову допомогу 100 тисяч гривень. У разі, якщо ці гроші не зможуть отримати вони самі, їх може отримати хтось із їхніх родичів

Таке рішення ухвалили в уряді, повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень передбачена для людей, яких звільнили з полону, а також для тих, хто залишився ув’язненим на території, непідконтрольній Україні. Підбір одержувачів допомоги здійснюватиме спеціальна комісія. Ті, хто відповідатиме критеріям, зможуть отримати цю суму грошей.

“Українці зможуть отримати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень”, – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

На виплату можуть претендувати такі категорії людей:

українці, позбавлені волі внаслідок злочинних діянь агресора;

сім’ї українців, позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях або на території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких громадян.

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