Неповнолітні українці можуть отримати грошову допомогу через ПриватБанк: кому дадуть 2200 грн

ПриватБанк почав виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам. Виплати можуть отримати неповнолітні українці: кому дадуть 2200 грн

Грошову допомогу можуть отримати підлітки, котрі через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах, і яким зараз від 14 до 18 років.

Розмір допомоги дітям-переселенцям складає 2200 грн. Для отримання коштів неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат у ПриватБанку. Туди їм перерахують переказ Western Union. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відкрити картку для виплат можна у будь-якому відділенні ПриватБанку. При оформленні картки присутність батьків або опікунів не є обов’язковою.

Щоб банк нарахував допомогу від ООН World Food Programme чи WFP, вам має бути від 14 до 16 років.

Після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union зняти 2200 грн неповнолітні громадяни зможуть через Приват24, банкомати, термінали самообслуговування, каси відділень банків.

З усіх питань щодо нарахування виплат громадяни можуть звернутися до банку за телефоном 3700 або до чату “Допомога онлайн”.

Також у червні ПриватБанк почав виплачувати допомогу українцям від Червоного Хреста. Розмір виплат становить 2500 грн на одну особу в місяць. Забрати гроші можна як у відділенні ПриватБанку, так і виплати зараховують громадянам на карти “Є-підтримка”.

Червоний Хрест перераховує гроші тим сім’ям, які мають офіційний статус малозабезпечених, та до 24 лютого проживали в одній із наступних областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

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