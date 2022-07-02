Українці з 12 областей можуть оформити грошову допомогу від Естонії – до 33 тисяч гривень на сім’ю

Українці з 12 областей можуть оформити грошову допомогу від Естонії, передає NNS, посилаючись на «Пенсійний кур’єр».

Українці можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради Стало відомо, що окрім виплат від ООН, ЮНЕСКО та інших іноземних організації, українські сім’ї з 12 областей можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від Естонської ради – у розмірі до 33 тисяч гривень на сім’ю.

У рамках програми надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців постраждалих від війни, Естонською радою у справах біженців та Запорізьким благодійним фондом “Єдність за майбутнє”, передбачається надання певних виплат, – йдеться у повідомленні.

Отримати допомогу можуть мешканці 12 областей України, а саме:

Донецької,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Київської,

Кіровоградської,

Луганської,

Миколаївської,

Полтавської,

Сумської,

Харківської,

Черкаської

Чернігівської.

Сума допомоги становить 2220 грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежно від області) і надається максимум на 5 членів родини.

Допомогу надають вразливим верствам населення. Оцінку вразливості здійснює спеціальний консультант. Зокрема, у першу чергу грошова допомога надаватиметься:

родинам, які втратили годувальника внаслідок бойових дій;

родинам, які повністю втратили житло чи житло яких зазнало значних руйнувань;

людям з інвалідністю чи тяжким станом здоров’я;

одинокій матері/батьку з неповнолітніми дітьми;

родинам з новонародженими дітьми;

вагітним та жінкам, які годують новонароджених;

малозабезпеченим сім’ям з неповнолітніми дітьми;

людям похилого віку тощо.

Як отримати допомогу від Естонської ради

Зателефонувати до кол-центру за номером: 0-800-334-056 (працює щодняз 9.00 до 19.00) і ввести цифру, відповідно до області проживання:

Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська; Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська; Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська; Дніпропетровська, Луганська та Харківська.

Протягом дзвінка консультант здійснить оцінку вразливості і якщо людина відповідає умовам, він введе номер її мобільного в базу даних. Тільки після підтвердження від консультанта можна перейти до наступного кроку.

Після затвердження консультантом та введення номеру до бази даних потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.

Далі чекаєте на розгляд заявки. Консультант може додатково зателефонувати, аби уточнити інформацію та поставити додаткові питання.

Після фінального підтвердження кошти перекажуть на вказаний банківський рахунок. Статус заявки можна перевірити за посиланням.