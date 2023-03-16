Остін про оборону Бахмута – лише українське керівництво ухвалюватиме рішення

Міністр оборони США Ллойд Остін про оборону Бахмута: лише керівництву України вирішувати, перегрупуватися або залишатися і продовжувати захищати місто.

Про це пише Інтерфакс-Україна, передає НСН.

«Щодо значущості Бахмута, я б наголосив, що це битва президента Зеленського. І він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що не є важливим для його збройних сил, чи він має перегрупуватися, чи залишатися в Бахмуті. Те, що я хочу сказати, так це те, що якщо він віддасть наказ перегрупуватися будь-якої миті, це не значить, що війна програна. Це може тільки означати, і означатиме, що він має намір підтримувати перевагу. І це – ключове», заявив очільник Пентагону на онлайн-пресконференції після закінчення 10-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Він також заявив, що «аплодував завзятості українських військових, які зробили дивовижні речі у Бахмуті».

«Росіяни продовжують працювати над тим, щоб узяти Бахмут, близько семи місяців або близько того, але вони не були дуже вдалими», сказав Остін.

Союзники та партнери з Контактної групи, за його словами, «генерують бойові потужності, які, як ми вважаємо, нададуть їм можливості змінити динаміку на полі бою, щоб у якийсь момент іти вперед».

«Коли це трапиться, щоб вони не мали намір робити в майбутньому, я думаю, що платформа (озброєнь) і навчання (українських солдатів), підтримання обладнання в робочому стані, зроблять різницю (на полі бою)», переконаний міністр оборони США.

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