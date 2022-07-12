В Україні більше не можна оскаржувати в судах накази командирів – Верховна Рада прийняла відповідний закон.

Про це повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Верховна Рада прийняла закон, який унеможливлює оскарження в судах наказів або розпоряджень командирів в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці

“Законом про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, реєстр. №7292, внесено зміни до частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, якими доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як “зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці”, йдеться у повідомленні.

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