В Україні підготували закон щодо ув’язнення окремих призовників, які не з’явились у військкомат

У Верховну Раду внесли законопроект щодо ув’язнення окремих призовників, які не з’явились у військкомат під час загальної мобілізації.

Законопроект №7494 стосується українців, які перебували під слідством або в місцях позбавлення волі.

Депутати розробили механізм повернення під варту тих фігурантів кримінальних справ, які не з’явились до військкомату у визначений час, або були забраковані медкомісією.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суд.юа.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 616 Кримінального процесуального кодексу (Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав) та передбачити, що у разі нез’явлення звільнених для призову за мобілізацію підозрюваних та обвинувачених, у строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, а також у разі отримання такою особою відмови територіального центру комплектування та соціальної підтримки у проходженні військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, отримання висновку про непридатність такої особи до несення військової служби в умовах воєнного стану, прокурор подає клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Цим же документом пропонується внести зміни до статті 615 Кримінального процесуального кодексу та, зокрема передбачити, що неможливість точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження не може бути підставою для відмови у розгляді відповідного клопотання або підставою для закриття розгляду клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження.

Головне фото: telegraf.in.ua

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