З 1 червня в Україні вступає в дію національний стандарт на картоплю, який передбачає основні характеристики та норми для овочу.

Відповідний наказ №102 оприлюднило ДП “Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації та сертифікації якості”, передає НСН з посиланням на пресслужбу УкрНДНЦ.

Новий стандарт ДСТУ 9221:2023 замінить старі радянські ГОСТ 7176-85 і ГОСТ 26545-85.

Цей стандарт поширюється на продовольчу картоплю ботанічних сортів (Solanum tuberosum L.) та її гібриди різних термінів дозрівання, що їх постачають і реалізовують у свіжому вигляді для споживання і встановлює вимоги до продукції, йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового стандарту, в Україні залежно від термінів збирання, розрізнятимуть картоплю ранню та пізню.

Залежно від якості її ділять на три класи – екстра, першого та другого сорту. Залежно від використання картопля може бути митою і немитою.

Національний стандарт передбачає основні характеристики та норми для картоплі з урахуванням її сортності, які описують зовнішній вигляд, запах, смак картоплі, вид її внутрішньої частини.

Стандартом вказується допустимий вміст токсичних елементів у продовольчій картоплі та подано вимоги до її калібрування.

Окремі пункти присвячені маркуванню товарної етикетки картоплі, особливостям її фасування, транспортування.

Стандарт також передбачає принцип відбору проб під час реалізації картоплі, методи контролю отриманих результатів.

Національний стандарт на картоплю пройшов трирічний етап узгодження з найбільшими учасниками ринку, представниками ритейлу, а також був схвалений технічним комітетом стандартизації “Продукти з овочів та фруктів та обладнання для їхнього перероблення”, зазначається у повідомленні УкрНДНЦ.

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