В Україні готують новий податок на сміття – перші подробиці

В Україні готують новий податок на сміття за європейським зразком. У Кабміні вже активно займаються розробкою відповідного законопроєкту.

В Україні за рік утворюється приблизно 10 млн тонн відходів, більшу частину яких вивозять на полігон та захоронюють. Міндовкілля поставило завдання змінити це. Зокрема через запровадження екологічного податку на захоронення, щоб воно стало невигідним.

Про це заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Киреєва сказала в інтерв’ю «Українському радіо», передає НСН.

Так, в Україні вже схвалили рамковий закон «Про управління відходами», який визначає, що саме може перероблятися, а що йде на захоронення. Далі міністерство планує впроваджувати сортування, тож хоче ініціювати декілька інструментів. Зокрема, це екологічний податок на захоронення відходів.

Киреєва зазначила, що наразі Міндовкілля напрацьовує підходи разом із Мінфіном та податковою. Незабаром зміни до закону винесуть на публічне обговорення.

Заступниця додала, що разом з екологічним податком буде запроваджений коефіцієнт. Тобто податок для тих перевізників, які збиратимуть несортоване сміття, буде відрізнятися від податку для тих, хто братиме сортоване.

«Це перший такий інструмент для впровадження сортування, який держава дає бізнесу, що займається сортуванням. Тому що не буде вигідно перевізникам і тим, хто збирає відходи на полігонах, приймати несортоване сміття. Просто буде в декілька разів відрізнятися сума», пояснила Киреєва.

Вона підкреслила, що головна ідея така: для меншого податку потрібно буде сортувати. А коли з’явиться ринок сортування, попит і пропозиція, тоді все це почне розвиватися.

«Це буде нова сфера розвитку та виготовлення певної продукції з вторинної сировини. Додатково будуть і певні надходження до державного та місцевих бюджетів. І органи місцевого самоврядування якраз зможуть, користуючись екологічними коштами, облаштовувати місця для збору цього сміття», розповіла заступниця.

Також Киреєва очікує посилення відповідальності для виробників, які не збиратимуть і не перероблятимуть певну кількість своєї продукції. Їх будуть штрафувати. Тому, наприклад, підприємства, які виготовляють напої, будуть зацікавлені зібрати відходи.

«Так, у Європі ти можеш здати пластикову пляшку і за це отримати або знижку в магазині, або кошти. І другий момент. Виробники, напевно, теж будуть зменшувати кількість обгорток на своїй продукції. Тобто все буде простіше», зазначила посадовиця.

Раніше Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляло, що ставки “податку на сміття” будуть підвищувати поступово протягом 7 років. “Перші три-чотири роки ставки зростатимуть несуттєво”, – пояснювали у відомстві.

Податки за захоронення відходів на полігонах запроваджено у 23 країнах-членах ЄС, а також у Швейцарії та Великій Британії. Ставки сильно різняться у різних країнах – на захоронення побутових відходів від 5 євро/т до 100 євро/т.

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