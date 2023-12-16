Нічна повітряна атака 16 грудня – над Україною збили 30 з 31 «шахедів»

Нічна повітряна атака 16 грудня: сили протиповітряної оборони України знищили 30 із 31 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

У ніч на 16 грудня 2023 року окупанти випустили дрони з трьох напрямків на території рф — Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ.

Усього для удару застосували 31 ударний Shahed-136/131, які росіяни спрямували у різні регіони України.

У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти інших складових Сил оборони України.

Нічна повітряна атака 16 грудня – які наслідки

Київщина та Чернігівщина

Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені, йдеться у повідомленні КМВА.

Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

У відбитті нічної повітряної атаки знову високу ефективність продемонстрували мобільні вогневі групи. Приміром, у Північній операційній зоні на їхньому рахунку – понад половина збитих ворожих дронів.

У Північний операційний зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти «шахедами» на Київському та Чернігівському напрямках. З 14 збитих у Північній операційній зоні 8 ( а це більше половини) були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами, розповів за підсумками гучної ночі командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Херсонщина

Уламки збитих російських дронів пошкодили адмінбудівлю та медзаклад на Херсонщині. Інформації про постраждалих не надходило.

Загалом, за даними Сил оборони півдня, підрозділи протиповітряної оборони знищили 12 дронів-камікадзе: 9 на Херсонщині, 2 на Миколаївщині, 1 на Вінниччині.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці знищили над Синельниківським районом 2 шахеди, повідомив очільник ОВА.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне підприємство в області. Пожежі оперативно погасили, обійшлося без постраждалих.

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