Небезпечні яйця та м’ясо птиці заборонили ввозити в Україну – що сталося

Небезпечні яйця і курятину заборонили ввозити в Україну із Польщі та Австрії. Що відомо про причину.

Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з безпечності харчових продуктів і захисту споживачів повідомило про запровадження обмежень на ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкасла.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає НСН.

Згідно з розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора України від 13 липня 2023 року, заборона не поширюється на продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника цього захворювання згідно з вимогами щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження і продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року.

Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, захворювання було виявлено вперше за 50 років на птахофабриці в Білостоцькому районі, де утримуються 43,41 тис. курей на забій.

Раніше яйця і курятину було заборонено ввозити з Австрії, де також було зафіксовано хворобу Ньюкасла серед птахів.

Що таке хвороба Ньюкасла

Хвороба Ньюкасла відома як псевдочума птахів, або азійська чума – заразне і смертельне вірусне захворювання, що вражає всі види птахів (курей, голубів, індиків та ін.).

Це одна з найзаразніших хвороб домашньої птиці у світі, спричинена вірусом сімейства Paramyxoviridae, при якій багато птахів помирають, не проявляючи жодних симптомів.

Псевдочума може спричинити смерть навіть у вакцинованої свійської птиці.

Джерела збудника інфекції – хвора птиця, що перебуває в інкубаційному періоді. З організму вірус потрапляє в навколишнє середовище з витіканнями, послідом, яйцями. Факторами передачі збудника можуть бути інвентар, підстилка, корм, перо і пух, отримані від хворих птахів, тушки вимушено забитої птиці. Вірус також може знаходитися всередині і на шкаралупі яєць, зібраних від хворої птиці.

У пташниках, в яких утримуються хворі, вірус циркулює в повітрі при роботі вентиляторів, а також викидається у навколишнє середовище і розноситься на відстань до 1600 м, а при вітряній погоді – до 3 – 5 км. Зараження птиці відбувається аліментарним і аерогенним шляхами, через корм, воду, повітря, при тісному контакті здорових і хворих особин.

Хвороба найчастіше виникає влітку та восени. Захворюваність у не щепленої поголів’я птиці складає 90-100%, летальність в залежності від умов утримання коливається від 40 до 80%.

Інкубаційний період триває 2 — 15 діб. Спостерігаються висока температура тіла (43 — 44 °С), млявість, ціаноз гребеня й сережок, сонливість, втрата апетиту, часто пронос; фекалії водянисті, зеленувато-жовтого кольору, іноді з домішкою крові. Дихання утруднене, з хрипами, птиця дихає з відкритим дзьобом, під час вдиху чути характерне каркання та хрипи. Розвиваються нервові явища, судоми, порушення координації рухів, повний або частковий параліч ніг і крил, скручування шиї, загинання пальців усередину.

Тривалість хвороби 1 — 4 доби. У стаціонарно неблагополучних господарствах серед щепленої птиці й у пасивноімунних курчат клінічні ознаки хвороби малопомітні й нехарактерні, спостерігаються лише серед окремих груп курчат, дуже рідко — у дорослої птиці.

Частіше захворюють 20-30 денні курчата, коли зникають материнські антитіла і ще не встигає сформуватися поствакцинальний імунітет. У хворих курчат виявляється пригнічення, розлад дихання, птиця витягує шию і відкриває дзьоб, чути характерне каркання та хрипи. В перші 4 — 5 діб серед курчат відмічається дуже висока летальність. У дорослих курей захворювання триває 2 — 3 тижні, супроводжується зниженням несучості на 50 % і більше.

Ефективних засобів лікування від хвороби Ньюкасла немає. У промислових птахівничих господарствах вся хвора птиця через загрозу розносу інфекції підлягає знищенню.

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