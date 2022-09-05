Названо спеціальності жінок, які потрібні армії – перелік

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала три спеціальності жінок, які необхідні армії.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, передає NNS.

Ганна Маляр зазначила, що інформація про те, що з 1 жовтня жінки, професії яких знаходяться в переліку військовооблікових спеціальностей, повинні будуть обов’язково стати на військовий облік, не відповідає дійсності. Однак є три спеціальності, які необхідні Генштабу.

“Річ у тому, що ця норма була відстрочена. Станом на цей час ситуація така: поки до 1 жовтня ця відстрочка у нас взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання і ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік не було”, заявила вона.

Маляр підкреслила, що такі спеціальності, наприклад медики, які завжди ставали на облік.

“Є певний ряд спеціальностей, які обов’язкові. Зараз у Генштабу є потреба в таких спеціальностях. Це невеликий список. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніки“, додала вона.

За словами Маляр, жінки, які працюють на інших спеціальностях, можуть добровільно стати на військовий облік.

“Що це означає? Що бажаючі жінки повинні мати право ставати на облік. Боятися нічого не потрібно. Розпускають паніку, що нібито буде заборонений виїзд, жінки нібито вже готові виїжджати. Це дійсно просто паніка”, заявила вона.

Які є поважні причини для неявки у військкомат за повісткою