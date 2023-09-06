Як будуть відпускати наркотичні ліки у вересні – у МОЗ розповіли про зміни

Від середини вересня в аптеках можна буде придбати наркотичні ліки лише за наявності електронного рецепта.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я.

“Відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці здійснюватиметься виключно на підставі електронного рецепта в ЕСОЗ. Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини”, зауважують у МОЗ.

Водночас паперовий рецепт діятиме тільки на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також його можна буде використовувати для придбання наркотичних і психотропних препаратів, виготовлених в аптеці.

Для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт та інформаційну довідку від лікаря з підписом і печаткою.

Пільгові наркотичні та психотропні препарати, вартість яких частково або повністю відшкодовується з місцевих бюджетів, також відпускатимуться тільки за е-рецептами.

Повторний е-рецепт можна отримати дистанційно у лікаря, який відповідальний за лікування пацієнта. Це може бути сімейний лікар, хірург, онколог або невролог.

Придбати ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних і психотропних препаратів. У МОЗ зауважують, що на сьогодні 100% таких аптек працюють в Електронній системі охорони здоров’я.

Електронні рецепти на наркотичні ліки почали використовувати з листопада 2022 року. Як повідомляють у МОЗ, відтоді їх сформували понад 57 тисяч.

Раніше ця категорія препаратів відпускалася за паперовими рецептами, термін дії яких був 10 днів. Це ускладнювало лікування пацієнтам, які мали тривало приймати наркотичні та психотропні ліки.

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