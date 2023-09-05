В України виявили випадок «хвороби з холодильника» – що це таке і як цього уникнути

На Прикарпатті у Долинській громаді зафіксували випадок «хвороби з холодильника». Це інфекційне захворювання, яке має назву ієрсиніоз.

Про це повідомили у Долинській міській раді, передає НСН.

Що таке ієрсиніоз та чим він небезпечний

Ієрсиніоз – гостре інфекційне захворювання, що проявляється симптомами загальної інтоксикації і ознаками ураження шлунково-кишкового тракту, розвитком аутоімунних ревматичних захворювань.

Симптоми хвороби можуть нагадувати скарлатину, ГРВІ, різноманітні кишкові інфекції, апендицит, ревматизм, мононуклеоз, гепатит та інші.

«Саме, через здатність хвороби імітувати інші патології, правильний діагноз відразу ставлять лише в третини хворих», йдеться у повідомленні.

Серед всіх інфекційних захворювань ієрсиніоз займає 7 місце по розповсюдженості. Існують три шляхи передачі інфекції людині: харчовий, водний, контактно-побутовий.

«Ієрсинії можуть «проживати» на свіжих овочах (капуста, морква, яблука тощо) в умовах овочесховища та холодильника. Оскільки, низька температура, висока вологість є ідеальними умовами для розмноження збудника. Зберігаючи погано очищені, забруднені овочі в холодильнику, господині створюють максимально сприятливі умови для розмноження ієрсиній», зазначили у міськраді.

Окрім того, причиною захворювання можуть стати цукор, печиво, пряники, сухарі, сир, інші продукти, якщо вони зберігалися на складі у відкритому вигляді.

Як вберегтися від «хвороби з холодильника»

Фахівці наголошують, безпечніше купувати всі продукти не розсипом на вагу, а у фабричних пакуваннях. Також захворювання можна уникнути, якщо дотримуватися елементарних правил гігієни:

ретельно очищати та мити овочі, фрукти;

своєчасно очищати та мити холодильник;

запобігати розмноженню гризунів в підвалах та овочесховищах.

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